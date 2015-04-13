Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

ТВ-новости: кто бряцает оружием на Украине?

13 апреля 2015

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си в прямом эфире рассказывает о наиболее значимых новостях дня.