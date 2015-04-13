ТВ-новости: кто бряцает оружием на Украине?

ТВ-новости: кто бряцает оружием на Украине?
Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си в прямом эфире рассказывает о наиболее значимых новостях дня.

Смотрите в выпуске за 13 апреля:

  • Кто и как нарушает минские соглашения. Корреспондент Би-би-си поговорила с одним из лидеров самопровозглашенной ДНР и украинским генералом.
  • Хиллари Клинтон объявила, что будет баллотироваться на пост президента США. Каковы ее шансы и кого противопоставят ей республиканцы?
  • И коричневый лебедь Мисти Коупленд: американский балет ломает многолетнюю традицию в классическом балете.