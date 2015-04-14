Во время визита ОБСЕ под Мариуполем ранен журналист

Министерство обороны Украины сообщило, что за минувшие сутки в зоне боевых действий на востоке страны погибли шестеро солдат украинской армии и двенадцать получили ранения.

На прошедшей в Берлине встрече министров иностранных дел Нормандской четверки, главы МИДов Франции, Германии, Украины и России выразили обеспокоенность постоянными вспышками военных действий в зоне конфликта.

Корреспондент Би-би-си Том Барридж вместе с наблюдателями от ОБСЕ случайно оказался свидетелем перестрелки в ходе инспекторской поездки в поселок Широкино неподалеку от Мариуполя.

Во время этой поездки также пострадал российский журналист, оператор телеканала "Звезда" Андрей Лунев, который подорвался на растяжке. Репортер получил серьезные ранения, но находится в сознании, сейчас его везут на лечение в Россию.