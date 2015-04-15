Сотни погибших мигрантов у побережья Италии

Правозащитники призвали Евросоюз организовать масштабную спасательную операцию в Средиземном море. Вполне вероятно, что при крушении переполненного судна с нелегальными мигрантами, следовавшего из Ливии в Италию, утонули около четырехсот мигрантов.

По словам выживших пассажиров, среди погибших было много детей. С прошлой пятницы в море у побережья Италии были спасены уже более десяти тысяч мигрантов.

По оценкам, 3400 мигрантов погибли в 2014 году, пытаясь попасть в Европу.

Из Катании передает корреспондент Би-би-си Джеймс Рейнольдс.