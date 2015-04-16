Останется ли христианство в Ираке?

Христианство может исчезнуть с большей части своей древней родины. Сотни тысяч христиан на Ближнем Востоке спасаются бегством от боевиков джихадистской группировки "Исламское государство".

Корреспондент Би-би-си Джейн Корбин путешествует по региону, ставшему колыбелью религии, которая лежит в основе культуры и истории европейской цивилизации.

Этот репортаж входит в серию под названием "Убить христиан". В нем рассказывается о жизни христианской общины в Ираке и о непростом выборе, который приходится делать ее представителям.