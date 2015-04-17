Фестиваль "Слово": рукописный Сорокин и песни БГ

Писатель Владимир Сорокин и музыкант Борис Гребенщиков были в числе участников русского литературного фестиваля "Слово", который на этой неделе проходит в Лондоне.

Кроме них, с британскими любителями русской словесности встречались писатель Борис Акунин, журналисты Леонид Парфенов и Сергей Пархоменко и другие.

В рамках фестиваля Владимир Сорокин представил свой новый проект – "Опричную книгу", написанную от руки самим писателем с иллюстрациями художника Ярослава Шварцштейна.

Борис Гребенщиков провел творческий вечер и исполнил на нем несколько песен.

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