"Пятый этаж": бои в Йемене - кто в выигрыше?

Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией объявила о прекращении авиаударов по позициям повстанцев-хуситов в Йемене, так как, по словам Эр-Рияда, военные цели операции достигнуты. Тем не менее, спустя несколько часов авиаудары возобновились.

Военные обозреватели не исключают скорого присоединения к операции и наземных сил.

По мнению ряда аналитиков, вся кампания главным образом была затеяна как сигнал Ирану, который, насколько известно, оказывает поддержку хуситам, но в выигрыше в первую очередь оказалась "Аль-Каида" и другие исламистские группировки. Так ли это?

Ведущий программы "Пятый этаж" Михаил Смотряев обсуждает эту тему с Алексеем Малашенко, экспертом Московского центра Карнеги.