Мигранты в Греции: путь в Европу за $12 тыс.

В Евросоюзе вновь обсуждают, как сдержать нарастающий поток мигрантов.

В воскресенье у побережья Ливии перевернулась двадцатиметровая лодка, на борту которой находилось около 700 африканских мигрантов.

Полиция Италии сообщила об аресте капитана и члена команды судна, которых подозревают в контрабанде людьми. Брюссель также хотел бы использовать вооруженные силы, чтобы уничтожать суда тех, кто зарабатывает на нелегальной перевозке людей в Европу.

В то время как министры обсуждали дальнейшие меры, поступили сообщения о еще нескольких судах с мигрантами на борту, оказавшимися в бедственном положении в Средиземном море.

Корреспондент Би-би-си Дэмиан Грамматикус поговорил с некоторыми мигрантами, прибывшими в Грецию. По словам одного из них, за то, чтобы добраться в Европу, он заплатил 12 тысяч долларов.