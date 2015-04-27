"Пятый этаж": о прогнозах землетрясений

Более четырех тысяч человек погибли в результате разрушительного землетрясения в Непале, более 6,5 тысяч человек получили ранения различной степени тяжести, и эти цифры, скорее всего, будут расти.

Между тем, по мнению ученых, субботняя катастрофа - прямое следствие другого землетрясения, разрушившего Катманду 81 год назад. Может ли изучение прошлых подземных толчков помочь предвидеть будущие?

Ведущий программы "Пятый этаж" Михаил Смотряев обсуждает эту тему с Натальей Михайловой, экспертом по сейсмологии из Казахстана.