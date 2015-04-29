Балтимор: по домам разошлись не все

Полиция Балтимора пытается обеспечить соблюдение комендантского часа в Балтиморе, где накануне произошли погромы и беспорядки.

В ночь на среду массовые акции вновь приобрели форму мирных протестов, однако несколько сотен человек к началу действия комендантского часа отказались возвращаться домой.

Как передает из города корреспондент Би-би-си Алим Макбул, полиция применила слезоточивый газ, несколько человек были арестованы.

Протесты в Балтиморе проходят с 19 апреля, когда умер темнокожий Фредди Грей, который получил серьезные травмы шеи и позвоночника при задержании полицией, после чего впал в кому и скончался в больнице.