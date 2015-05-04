Президент Польши Бронислав Коморовский подписал постановление о создании военной бригады численностью до 4,5 тысяч человек, в которой будут служить наряду с поляками граждане Литвы и Украины.

Как ожидается, первые учения нового формирования состоятся уже осенью.

Днем ранее Коморовский напомнил полякам о существующей внешней угрозе безопасности государства.

Похоже, что так думает не он один - в Финляндии начинают рассылку писем резервистам с разъяснениями, что делать в случае "кризисной ситуации".

А в Северном море начались противолодочные учения НАТО. И все это - накануне празднования Дня Победы в России.

Ведущий "Пятого этажа" Михаил Смотряев беседует с украинским политологом Владимиром Фесенко.