Битва за Хэмпстед: волнуют ли британцев мировые проблемы?

Лидеры ведущих британских партий завершают избирательную кампанию перед всеобщими выборами 7 мая.

Судя по опросам, ни одна из партий не сможет получить большинства, позволяющего сформировать правительство. И это означает, что Британию, скорее всего, ожидает коалиционное правительство.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Дарья Тарадай следила за избирательной кампанией в одном из округов Лондона - Хэмпстеде и Килберне, где шансы на победу велики у кандидатов от всех трех ведущих британских партий. Она попыталась выяснить, интересуют ли избирателей проблемы внешней политики.