Выборы в Соединенном Королевстве: неожиданный результат

Вопреки предсказаниям и опросам общественного мнения, в которых не было недостатка накануне всеобщих выборов в Британии, консерваторы получили достаточное большинство в палате общин для того, чтобы сформировать однопартийное правительство.

Лейбористы получили почти на 100 мандатов меньше. Шотландская национальная партия (SNP) одержала оглушительную победу, проведя депутатов в 56 из 59 округов в Шотландии - и это, пожалуй, единственное, в чем не ошиблись прогнозы и опросы накануне выборов.

Несмотря на то, что за Партию независимости Соединенного Королевства (UKIP) проголосовали почти 13% избирателей, ей удалось провести в парламент лишь одного депутата.

Чем же объясняется столь существенное отличие прогнозов от результатов?

Ведущий "Пятого этажа" Михаил Смотряев беседует с референтом Палаты лордов Хелен Самуэли и профессором университета Бирмингема Эдрианом Кэмпбеллом.