Юрий Ляшенко: снаряды в Берлине мы запускали с табуретки

В мае 1941 года Юрий Ляшенко служил на Дальнем Востоке, его призвали в 17 лет как закончившего десятилетку. Командование предложило переместиться ближе к родным, на запад.

Через два месяца высадились в лесу, где-то на новой границе (после раздела 1939 года) в Польше. Разбили палатки.

А через пару дней настало утро 22 июня 1941 года и первые налеты немецкой авиации прямо над тем лесом, где стояли палатки.

Ляшенко прошел эту войну от начала и до конца – взятия Берлина, и дальше, до Японии. Сейчас ему 92 года. Он один из немногих, кто еще помнит и может рассказать о войне, не заглядывая в учебник.

Вместе с журналистами Би-би-си ветеран смотрел военные архивы и вспоминал, о том, как брал Берлин.