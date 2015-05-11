"Пятый этаж": решат ли проблему квоты ЕС на мигрантов?

Для предотвращения гибели мигрантов из Северной Африки в попытках добраться до Европы Еврокомиссия предлагает странам ЕС принимать у себя прибывающих по морю нелегалов по системе квот.

Предлагаемая Еврокомиссией миграционная политика также включает в себя оказание юридической поддержки приезжающим в Европу мигрантам, которые нередко обращаются за помощью к преступникам.

Однако утвердить новые планы, очевидно, будет непросто: в некоторых странах, в том числе в Великобритании, отношение к мигрантам в массе своей как минимум настороженное, да и структуры самого Евросоюза не пользуются особым доверием.

Между тем, с начала года более 1800 человек погибли в море, пытаясь достичь Европы, где, по их мнению, их ждет сытая безбедная жизнь.

Как быть с незваными гостями? Этот вопрос ведущий "Пятого этажа" Михаил Смотряев задал социологу Оксане Моргуновой.