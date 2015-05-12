"Пятый этаж": сколько стоит война на востоке Украины?

В сети появился доклад под названием "Путин. Война", который готовил убитый в феврале Борис Немцов, а завершили его соратники.

Помимо сведений о погибших российских солдатах, о российской военной технике на Украине и о сбитом в небе над страной пассажирском "Боинге" в документе содержатся оценки прямых и косвенных затрат российского бюджета на военную операцию на востоке Украины и присоединение Крыма.

Ведущий "Пятого этажа" Михаил Смотряев беседует с одним из авторов доклада, экономистом Сергеем Алексашенко.