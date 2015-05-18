США и Россия: прагматизм берет верх?

Вслед за посетившим Россию на прошлой неделе госсекретарем США Джоном Керри в Москву прибыла его заместитель Виктория Нуланд. Последний раз визиты столь высокопоставленных чиновников Государственного департамента имели место два года назад.

Интересно, что одновременно с Нуланд в Москве находится и специальный представитель президента США по Сирии Дэвид Рубинстайн. Если не получается договориться по Украине, - а переговоры Путина и Керри прорывом не увенчались, - то, может быть, удастся решить другие вопросы, например, сирийский?

Ведущий "Пятого этажа" Михаил Смотряев беседует на эту тему с российским экспертом Марией Липман.