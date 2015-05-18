Спикера палаты общин "тащат" в кресло

Консерватор Джон Беркоу был переизбран спикером палаты общин британского парламента. Его избрание стало первым актом нового парламента перед тем, как депутаты примут присягу.

По традиции после голосования выбранного кандидата коллеги по парламенту "тащат" к своему месту, а он делает вид, что сопротивляется.

Этот обычай исторически связан с функцией спикера передавать мнения палаты общин монарху. Раньше, если король или королева не соглашались с выраженной точкой зрения, спикер мог лишиться жизни.

Поэтому нетрудно догадаться, что избранного кандидата приходилось "убеждать" занять пост.

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