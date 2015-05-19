"Пятый этаж": в России растет интерес к многоженству

В Кремле отказались комментировать предложение руководителя администрации главы Чечни Магомеда Даудова легализовать многоженство. При этом, если верить чиновникам Духовного управления мусульман России, эта запрещенная законом практика становится все более популярной, причем не только на Кавказе, но и в европейской части страны.

Удивительно миролюбиво высказалась и защитница традиционных устоев Елена Мизулина, заявив, что законодательство должно защищать традиционную семью, подчеркивая ее преимущества, а не запрещая другие виды отношений.

Откуда такой интерес к полигамной семье?

Ведущий "Пятого этажа" Михаил Смотряев беседует на эту тему с социологом Ириной Костериной, координатором гендерных программ московского представительства фонда Генриха Бёлля.