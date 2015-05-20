"Пятый этаж": можно ли договориться о южных Курилах?

Во время предстоящего визита президента России Владимира Путина в Токио японские власти надеются урегулировать проблему Южно-Курильских островов и заключить с Россией мирный договор.

В Токио продолжают работать над организацией визита, запланированного еще в прошлом году, но впоследствии отсроченного.

За прошедшее время Япония присоединилась к санкциям против России. По мнению некоторых аналитиков, она слишком зависима от позиции остальных членов "Большой семерки".

Так ли это, и на каких условиях стороны все же могли бы договориться?

Ведущий "Пятого этажа" Михаил Смотряев беседует с руководителем Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерием Кистановым.