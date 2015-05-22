Почему ежам нельзя давать молоко?

В Британии бьют в колокола - популяция ежей стремительно сокращается! И если ситуация не изменится, то в следующие 10 лет они могут совсем исчезнуть с территории острова. Виной тому - использование пестицидов, хищники и сокращение среды обитания.

С одной стороны, еж - животное всем знакомое, но привычки, образ жизни и повадки этих ночных хищников не так широко известны обывателю.

Сева Новгородцев обратился к Анастасии Федоровой, заводчице африканских карликовых ежей из Москвы, с вопросом: "Вот у нас ежи исчезают, а как в Москве с этим дело обстоит?"