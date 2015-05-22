Хезболла теснит исламистов в горах Каламун

Боевики Исламского государства за последние недели очень потеснили сирийские правительственные силы. Недавно они взяли город Пальмира, где находятся античные археологические памятники.

Однако в горах на границе с Ливаном ситуация выглядит совсем иначе. Здесь сирийские войска при помощи своих союзников, шиитской группировки Хезболла, базирующейся в Ливане, успешно противостоят исламистам.

Корреспондент Би-би-си Джим Мюир посетил стратегически важный участок, где исламисты-сунниты терпят поражение.