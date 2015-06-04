Новости Би-би-си
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ТВ-новости: Порошенко о "российской агрессии"

  • 4 июня 2015

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си в прямом эфире рассказывает о наиболее значимых новостях дня.

Смотрите в выпуске за 4 июня:

  • Бои за Марьинку. Корреспондент Би-би-си стал свидетелем новых столкновений на востоке Украины.
  • Рассказать всё. Бывшие руководители ФИФА активно сотрудничают со следствием по делу о коррупции.
  • Лучшие умы или национал-предатели? Что думают россияне о новой волне эммиграции из страны.