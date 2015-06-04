ТВ-новости: Порошенко о "российской агрессии"

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си в прямом эфире рассказывает о наиболее значимых новостях дня.
Смотрите в выпуске за 4 июня:
- Бои за Марьинку. Корреспондент Би-би-си стал свидетелем новых столкновений на востоке Украины.
- Рассказать всё. Бывшие руководители ФИФА активно сотрудничают со следствием по делу о коррупции.
- Лучшие умы или национал-предатели? Что думают россияне о новой волне эммиграции из страны.