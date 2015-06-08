"Пятый этаж": почему партия Эрдогана теряет голоса?

Партия справедливости и развития, одержавшая победу на состоявшихся в воскресенье всеобщих выборах в Турции, но при этом впервые за 13 лет потерявшая парламентское большинство, думает о создании коалиционного правительства.

Еще один сюрприз выборов состоит в том, что в парламент впервые прошла, преодолев 10-процентный рубеж, курдская Народно-демократическая партия.

Похоже, планам президента страны Эрдогана о превращении Турции в президентскую республику теперь не суждено сбыться.

Достижения Партии справедливости и развития в последние 12 лет весьма значительны, в первую очередь, в экономике.

Почему партия теряет популярность?

Ведущий программы "Пятый этаж" Михаил Смотряев беседует с востоковедом Еленой Супониной.