ТВ-новости: G7 может ужесточить санкции

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си в прямом эфире рассказывает о наиболее значимых новостях дня.
Смотрите в выпуске за 8 июня:
- На саммите “Большой семерки” в Германии решили не снимать санкций с России. Их могут ужесточить, если Москва не начнет выполнять Минские соглашения.
- Партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана потеряла большинство в парламенте. В меджлисе впервые появилась партия, представляющая курдов.
- Как стать Ван Гогом? Китайские фермеры сменили лопату и грабли на кисть художника.