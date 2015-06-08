Портрет на фоне Альп: G7 решает, что делать с Россией
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ТВ-новости: G7 может ужесточить санкции

  • 8 июня 2015

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си в прямом эфире рассказывает о наиболее значимых новостях дня.

Смотрите в выпуске за 8 июня:

  • На саммите “Большой семерки” в Германии решили не снимать санкций с России. Их могут ужесточить, если Москва не начнет выполнять Минские соглашения.
  • Партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана потеряла большинство в парламенте. В меджлисе впервые появилась партия, представляющая курдов.
  • Как стать Ван Гогом? Китайские фермеры сменили лопату и грабли на кисть художника.