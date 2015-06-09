Пожар на нефтебазе под Киевом потушить не удается

По меньшей мере один человек погиб и 12 госпитализированы из-за продолжающегося почти сутки пожара на нефтебазе в Киевской области.

Во вторник утром в одном из топливных резервуаров произошел взрыв.

Чиновников беспокоила опасность распространения огня на соседние объекты, однако, как заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, "опасности перехода пожара на военную часть и соседнюю нефтебазу уже нет, поэтому штаб принял решение не проводить эвакуацию людей из 10-километровой зоны".