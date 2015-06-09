250 мигрантов под палубой рыболовной лодки

Более 100 тысяч человек пересекли в этом году Средиземное море, приплыв в Европу из Африки, сообщили в ООН.

Большинство из них плывут на небольших лодках, не предназначенных для таких путешествий.

Корабли военно-морских сил европейских стран проводят поисковые операции в море, чтобы спасти находящихся в нечеловеческих условиях мигрантов.

Корреспондент Би-би-си Гэбриел Гейтхаус побывал на корабле "Феникс", принадлежащем гуманитарной организации Migrant Offshore Aid Station ("Станция по спасению мигрантов на воде").