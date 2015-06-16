Как живут греки в условиях кризиса?

В четверг должен пройти очередной раунд переговоров в рамках встречи министров финансов еврозоны о ситуации в Греции.

Переговоры между Грецией и ее международными кредиторами закончились 14 июня безрезультатно.

Источник в правительстве Греции назвал "нерациональными" требования к Афинам понизить пенсии и увеличить налог на добавленную стоимость.

Лидеры Франции и Германии призвали страну поторопиться и достичь соглашения, чтобы продлить программу финансовой помощи в обмен на экономические реформы.

Ранее греческие власти заявили, что готовы пойти на компромисс до конца месяца, когда истечет срок программы выхода из кризиса, и страна окажется перед лицом дефолта.

Многие греки и так болезненно ощутили на себе меры жесткой экономии и чувствуют, что отдавать им больше нечего.

Сева Новгородцев спросил афинского журналиста Константина Хараламбидиса, как себя чувствуют сейчас, в это тревожное время, жители Греции?