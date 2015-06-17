"Пятый этаж": Москва и НАТО - вперед в прошлое?

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военная риторика России опасна и носит дестабилизирующий характер. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, открытым текстом сказал, что в случае угрозы Россия нацелит ударные средства на источник опасности.

Накануне Путин объявил о том, что ядерные силы России пополнятся сорока новыми межконтинентальными баллистическими ракетами. В конце прошлой недели стало известно о планах Пентагона разместить в странах Восточной Европы 220 танков и бронемашин.

Все вместе это заставляет вспомнить о временах холодной войны, хотя в Кремле утверждают, что в новой гонке вооружений Россия участвовать не будет. Означают ли последние события возврат к ситуации противостояния 50-летней давности?

Ведущий программы "Пятый этаж" Михаил Смотряев беседует на эту тему с Татьяной Пархалиной, президентом Ассоциации евроатлантического сотрудничества.