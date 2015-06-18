"Пятый этаж" о судах, активах и ЮКОСе

Бельгийские судебные приставы в среду уведомили российские учреждения в стране о подготовке к аресту их имущества. Речь идет о решении гаагского третейского суда по иску бывших акционеров ЮКОСа.

Российские власти уже назвали действия Бельгии незаконными и пообещали обжаловать возможный арест государственных активов. Глава минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев сообщил, что исключает возможность каких-либо выплат по этому иску.

Ведущие юристы тоже напоминают, что едва ли не все предыдущие попытки получить с России хоть какие-нибудь деньги в счет проигранных в западных судах дел заканчивались безрезультатно. Каковы шансы в этот раз?

Ведущий программы "Пятый этаж" Михаил Смотряев беседует на эту тему с Дмитрием Гололобовым, главным партнером лондонской юридической компании Gololobov and Co, бывшим юристом ЮКОСа.