Виктор Янукович о киевских расстрелах, Крыме и Путине

Бывший президент Украины Виктор Янукович в интервью Би-би-си взял на себя часть ответственности за убийства протестующих на Майдане в Киеве, что привело к его бегству из страны в феврале 2014 года.

По его словам, он не отдавал приказа открывать огонь по демонстрантам, но признал, что недостаточно сделал для предотвращения кровопролития.

В своем первом интервью западному журналисту после бегства из страны Виктор Янукович отверг обвинения в присвоении государственных средств и их сокрытии на зарубежных счетах.

С Виктором Януковичем беседовал корреспондент Би-би-си Габриэль Гейтхаус.