У Эфиопии появилась своя космическая программа

Ученые Эфиопии взялись за исследования космоса. В этой африканской стране уже введена в строй одна обсерватория и усиленными темпами возводится вторая.

В университетах организуют курсы астрономии, а в школах открывают клубы космонавтики.

Эфиопские ученые и политики надеются, что космические исследования смогут способствовать изменению отношения к стране, которая на Западе часто ассоциируется с войной и голодом.

О том, как выглядит новое лицо эфиопской космической программы, рассказывает Эммануэль Игунза.