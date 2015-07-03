Греческий кризис: ошибка в устройстве ЕС?

В пятницу в Афинах прошли митинги и демонстрации как в поддержку уступок международным кредиторам, так и против этого.

Европейские лидеры уже предупредили Афины, что голосование против условий кредиторов может привести к выходу страны из еврозоны. Однако даже если Греция сумеет договориться с кредиторами и сохранить свое место в еврозоне, нынешний кризис наглядно продемонстрировал, что в объединенной Европе не все ладно.

Одни видят в этом следствие ускоренного и необдуманного расширения ЕС на восток, другие считают, что нынешние проблемы - следствие давних ошибок при формировании Евросоюза, которые теперь надо исправлять радикальными методами...

Ведущий "Пятого этажа" Михаил Смотряев беседует с социологом Андреем Райчевым и профессором университета Кента Еленой Коростелевой.