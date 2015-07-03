OXI и вздохи: Греция ждет судьбоносного референдума

На референдуме в воскресенье греки выскажут свое мнение о том, следует ли властям страны пойти на сделку с международными кредиторами.

Противоборствующие стороны - одна из которых призывает голосовать "да", вторая - "нет", - одновременно проводят митинги в Афинах.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас призвал избирателей не поддаваться "шантажу" и "паникеству". Он считает, что "нет" на референдуме даст Греции возможность согласовать более выгодные условия предоставления помощи.

При этом другие лидеры Евросоюза предупреждают Грецию, отказ от предложенной сделки может привести к выходу этой страны из еврозоны.

Репортаж Криса Морриса из Афин.