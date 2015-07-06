"Пятый этаж": фондовые рынки КНР в беде?

Всю предыдущую неделю фондовые рынки Китая лихорадило, несмотря на решительные, хотя и не вполне рыночные, действия официального Пекина.

За три недели фондовый рынок страны потерял примерно треть своей капитализации - ни много ни мало почти 3 триллиона долларов. В целом, по мнению ряда аналитиков, китайская экономика перегрета, а действия правительства означают, что сам механизм фондового рынка не пользуется у него доверием.

Несмотря на то, что китайский рынок ценных бумаг в целом существует довольно обособленно, проблемы второй по величине экономики мира не могут не беспокоить. Что ожидает Китай в ближайшем будущем?

Ведущий программы "Пятый этаж" Михаил Смотряев беседует на эту тему с Александром Габуевым, руководителем программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги.