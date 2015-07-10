Сирия: "трагедия, которой не видно конца"

Число сирийских беженцев во всем мире достигло четырех миллионов, сообщают в ООН.

Это – шестая часть всего населения Сирии, кровопролитный конфликт в которой не прекращается уже четвертый год.

Тем не менее комиссия ООН по делам беженцев в этом году получила лишь четверть средств, необходимых, чтобы оказывать помощь беженцам.

В интервью Би-би-си верховный комиссар ООН по делам беженцев Антониу Гутерриш призвал европейские страны не избегать ответственности и занять более активную позицию в вопросе сирийских беженцев.

Он назвал ситуацию в Сирии "самым страшным гуманитарным кризисом нашего поколения", "трагедией, которой не видно конца".