Насколько окончательно решение греческого кризиса?

После напряженных переговоров в Брюсселе лидеры еврозоны объявили о соглашении с Грецией, открывающем возможность для очередной - третьей - программы кредитования греческой экономики.

На этом пути остаются, однако, серьезные препятствия. Дальнейшие переговоры и реализация достигнутых договоренностей, как ожидается, будут не менее проблематичными.

К среде новое соглашение должен одобрить греческий парламент. Затем условия нового пакета финансовой помощи Греции должны быть одобрены парламентами других стран еврозоны, в том числе германским бундестагом.

Если же все обойдется, то Греция получит еще 86 миллиардов евро. Где их взять и означает ли это конец греческого кризиса?

Ведущий программы "Пятый этаж" Михаил Смотряев беседует на эту тему с Дэвидом Вудраффом, профессором Лондонской школы экономики и политической науки.