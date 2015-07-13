Ученые ждут первых четких фотографий Плутона

Космический корабль "Нью Хорайзонс" завершает десятилетнее путешествие к Плутону, по итогам которого он должен передать на Землю первые фотографии поверхности планеты-карлика.

Ученые считают, что момент получения этих снимков можно будет считать историческим.

Плутон был открыт 85 лет назад и долгое время считался девятой и последней планетой Солнечной системы.

Однако затем выяснилось, что Плутон представляет собой лишь одну из планет-карликов, формирующих вместе с обломками других планет так называемый пояс Койпера.

В связи с этим Плутон в 2006 году был лишен статуса полноценной планеты, однако интерес исследователей к космическому телу, удаленность которого от Земли не позволяла получить четкие фотографии его поверхности, нисколько не угас.