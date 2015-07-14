"Пятый этаж": что значит сделка по Ирану для региона?

Иран и страны "шестерки" - США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия - достигли соглашения по иранской ядерной программе.

Иран допустит инспекторов МАГАТЭ на свои объекты, западные страны, в свою очередь, будут пошагово снимать с Тегерана санкции. Правда, судьба американских санкций находится в ведении конгресса США, где и будет утверждаться их отмена. Однако многие другие ограничения могут быть ликвидированы уже в ближайшее время.

В самом Иране, тем временем, готовятся вновь выходить на мировые рынки, в первую очередь нефтяной. На этом фоне уже дешевеет нефть, а саудовские конкуренты выражают растущее недовольство политикой своих американских союзников.

Как отмена санкций повлияет на положение дел в регионе и в самом Иране?

Ведущий программы "Пятый этаж" Михаил Смотряев беседует на эту тему с Николаем Кожановым, приглашенным исследователем Королевского института международных отношений Чатэм-хаус в Лондоне.