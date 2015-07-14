Дальний Восток: еще дальше от Запада и ближе к Китаю

Экономические санкции, введенные Западом против Кремля в связи со вмешательством России в дела Украины и аннексией Крыма, оказались весьма болезненными.

По подсчетам самого российского правительства, они стоят российской экономике по меньшей мере 40 млрд долларов в год.

При этом наблюдается неуклонный спад западных инвестиций.

В ответ Владимир Путин решил обратить взоры на Восток и крепить связи со странами Азиатского региона. В особенности с Китаем.

И ключевым активом России, как сообщает из Владивостока ведущий программы Би-би-си Hardtalk Стивен Сакур, выступает Дальний Восток с его обширными ресурсами.