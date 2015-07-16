"Пятый этаж": Израиль видит в сделке по Ирану ошибку

В Израиле выразили крайнюю обеспокоенность соглашением, подписанным в Вене между странами "шестерки" и Ираном.

Многие израильские политики заявили, что Запад совершает "историческую ошибку", и назвали ряд пунктов договора откровенной капитуляцией перед государством, которое, по мнению израильской стороны, является главным спонсором международного терроризма.

Как полагают многие в Израиле, интересы страны в соглашении не были учтены. Еще два года назад Израиль угрожал уничтожить иранские ядерные объекты, что наверняка спровоцировало бы большую войну на Ближнем Востоке. Какова вероятность этого сегодня?

Ведущий программы "Пятый этаж" Михаил Смотряев беседует на эту тему с Цви Магеном, старшим научным сотрудником Института национальной безопасности в Тель-Авиве, бывшим израильским послом в России и на Украине.