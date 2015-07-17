ТВ-новости: вспоминая жертв сбитого "Боинга"

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си в прямом эфире рассказывает о наиболее значимых новостях дня.
Смотрите в выпуске за 17 июля:
- Годовщина гибели "Боинга". Как в мире поминают пассажиров сбитого год назад в небе над Украиной самолета.
- "Украинских военнослужащих здесь не было". Так сказал корреспонденту Би-би-си житель деревни, откуда, по утверждениям Москвы, была запущена ракета, сбившая "Боинг".
- "Как поймать русского шпиона". Рассказ американского агента, который сумел обмануть российскую разведку.