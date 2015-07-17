Исповедь агента, обманувшего российскую разведку

Американец Навид Джамали три года был двойным агентом: делал вид, что продает государственные секреты российской разведке, а сам всё рассказывал ФБР.

История началась, когда он был еще ребенком: в книжный магазин, принадлежавший его родителям, однажды пришел россиянин. Впоследствии выяснилось, что это - разведчик.

Позднее Джамали сам вышел на ФБР и предложил использовать этот контакт.

О трех годах волнительной и опасной работы Джамали написал (в соавторстве) книгу "Как поймать российского шпиона" (How to Catch a Russian Spy).

Некоторыми секретами своей службы он поделился с Би-би-си.