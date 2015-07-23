Фотоблог "Лица Лондона": привидения среди нас

Поэт Уильям Батлер Йейтc написал: "Этот меланхоличный Лондон – иногда я представляю себе, что потерянные души вынуждены вечно бродить по его улицам. Подует ветер, и чувствуешь, будто они проходят мимо". В таком древнем городе должно быть много привидений. Давайте вместе поищем их в новой части нашей прогулки.

Правообладатель иллюстрации Chris Booth Image caption "Ливень".

"Ливень". В окне действительно промелькнула женщина или мне показалось? Какой красивый плащ. У моей бабушки был такой же.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption "Автобусная остановка"

"Автобусная остановка". Как давно этот мужчина тут сидит со своим незамысловатым ланчем на газете? Он ждет автобуса или просто решил скоротать тут вечность, выбрав это место под открытым небом?

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption "Вечерняя газета"

"Вечерняя газета". Эти два джентльмена как будто выходят из другой эпохи. Эпохи, в которой Англия могла выиграть Кубок мира по футболу; в которой одни любили Beatles, а другие Rolling Stones; в которой мы все жили в искреннем страхе перед Россией.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption "Наверху"

"Наверху". Паб в сердце Ист-энда искушает диковинными новинками, равно как и проверенной классикой - этажом выше.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption "По вопросам свадеб"

"По вопросам свадеб". Объявление извещает, что в церкви можно отпраздновать Рождество и провести свадебные церемонии. Судя по всему, девушки уже выстроились в очередь.

Правообладатель иллюстрации Chris Booth Image caption "Явление"

"Явление". Это улица Нортингтон, за углом дома Чарльза Дикенса. Интересно, эта женщина давно там стоит?

Правообладатель иллюстрации Chris Booth Image caption "Фильм-нуар"

"Фильм-нуар". Позволю вам самим решить, кто на этом снимке злодей. У таких шуб история простой не бывает.

Правообладатель иллюстрации Chris Booth Image caption "Обеденный перерыв"

"Обеденный перерыв". Особенность лондонских привидений в том, что они обычно выглядят примерно как люди, которых мы знаем. Как дальний родственник, например. Или как школьный учитель, смутно вспомнившийся в интерьере пыльного класса.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption "Водитель такси"

"Водитель такси". Так что в Лондоне привидений легко принять за обычных лондонцев из плоти и крови, хотя на самом деле они не такие. Они привидения.

Правообладатель иллюстрации Chris Booth Image caption "Шезлонги"

"Шезлонги". И раз уж они привидения, исчезают они также неожиданно, как и появляются. Как сказал Йейтс, "подобно дуновению ветра".

Автор фото - Крис Бут: www.superexfoto.com, @cjmbooth (Instagram), facebook.com/chris.booth.393