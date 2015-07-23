Гей, бежавший из Ирака: ИГ хочет убить всех нас

В последние месяцы боевики так называемого "Исламского государства" размещают в интернете ужасающие фотографии. На них запечатлено, как они убивают мужчин, которых считают геями, сбрасывая их с крыш высотных зданий.

Фотографии свидетельствуют о смерти 26 человек, но активисты считают, что реальная цифра погибших может быть гораздо больше.

Корреспондент Би-би-си Кэролайн Хоули поговорила с мужчиной, друг которого погиб от рук боевиков. Сам он едва избежал той же участи. Его голос и лицо, а также настоящее имя, скрыты в целях его безопасности.

Видео содержит кадры, которые могут шокировать некоторых зрителей.