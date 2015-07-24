Стрельба в кинотеатре: "Я схватила ребенка, и мы побежали"

Посетитель кинотеатра города Лафейетт в американском штате Луизиана открыл стрельбу во время сеанса и убил двух человек и ранил еще по меньшей мере девять, после чего выстрелил в себя.

По словам полиции, речь идет о 58-летнем белом мужчине, который стрелял из пистолета.

Согласно очевидцам, стрельба началась примерно через 20 минут после начала демонстрации фильма "Девушка без комплексов" (Trainwreck).

Зрители выбегали из кинотеатра, призывая всех вокруг спасаться, рассказала свидетель произошедшего.