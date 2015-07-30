Трибунал по МН17 - быть или не быть?

29 июля Совет Безопасности ООН проголосовал за представленный Малайзией проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию катастрофы "Боинга" MH17 на востоке Украины. Россия воспользовалась своим правом вето как постоянный член Совета Безопасности и заблокировала принятие документа.

По результатам вчерашнего голосования премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал мировое сообщество рассмотреть альтернативные варианты учреждения трибунала.

"Мы не можем позволить одной стране встать на пути правосудия и поиска правды. Если мы не можем учредить трибунал через ООН, то мы должны рассмотреть альтернативные пути", заявил он.

"Пятый этаж" пытается разобраться в смысле происходящего.

Не является ли вето Москвы молчаливым признанием своей вины? Как оно отразится на и без того почти необратимо запятнанной репутации России? И, наконец, насколько реалистичны намерения британского премьера по созданию альтернативного трибунала?

Ведущий программы "Пятый этаж" Александр Кан беседует с лондонским юристом, профессором Дмитрием Гололобовым.