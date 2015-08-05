Почему Сечин предвидит дефицит бензина?

Журналистам РБК удалось ознакомиться с содержанием письма, которое глава "Роснефти" Игорь Сечин направил президенту Владимиру Путину.

В нем руководитель крупнейшей в России нефтяной компании предупреждает президента страны о возможном дефиците бензина из-за действующего с 1 января этого года налогового маневра.

Этот маневр привел к снижению экспортных пошлин, но поднял налог на добычу полезных ископаемых. По оценкам Сечина, без дополнительных льгот при нынешнем уровне потребления бензина его дефицит уже в 2017 году может составить 5 миллионов тонн.

Может ли Россия, один из ведущих экспортеров нефтепродуктов, остаться без бензина? И почему тревогу бьет крупнейшая нефтяная компания страны?

Об этом ведущий "Пятого этажа" Леонид Лунеев беседует c нефтегазовым аналитиком, партнером консалтинговой компании "RusEnergy" Михаилом Крутихиным.