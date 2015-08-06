Какую иностранную собственность грозит арестовать Россия

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении ограничений против иностранной собственности в ответ на арест российского имущества за рубежом.

В случае, если законопроект будет одобрен, российские суды получат право ограничивать иммунитет иностранных государств "на основе принципа взаимности".

Насколько новый законопроект соответствует международному праву и что на деле будет означать его принятие?

Об этом беседует ведущий "Пятого этажа" Леонид Лунеев с директором Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олегом Буклемишевым.