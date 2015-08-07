Уничтожение продуктов: чем рискует Россия?

В соответствии с указом российского президента Владимира Путина, в четверг в России начали уничтожать запрещенное к ввозу продовольствие.

В годовщину продуктового эмбарго российские власти уничтожили более 300 тонн запрещенной к ввозу продукции на три с лишним миллиона рублей. Между тем, более 270 тысяч человек подписали в интернете протестную петицию.

О том, чем все это обернется для России, ведущий "Пятого этажа" Леонид Лунеев беседует с социологом Владимиром Соколовым и членом Общественной палаты России Павлом Сычевым.