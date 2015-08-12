Денис Пушилин
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Пушилин: может начаться "большая война"

  • 12 августа 2015

Полпред самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Москве рассказал об эскалации вооруженного конфликта на востоке Украины и предупредил об опасности возобновления "полноценной войны".